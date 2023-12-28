Синоптики определились с погодой на Новый год в Москве

Синоптик Тишковец: в новогоднюю ночь в Москве будет до минус 14 градусов

Погода в Москве в новогоднюю ночь будет морозной, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в пятницу и субботу, 29 и 30 декабря, в столице будет наблюдаться оттепель. «А вот на стыке годов у нас произойдут кардинальные перемены в атмосфере, природа пришлет к нам холодный атмосферный фронт. Все это будет сопровождаться скоротечными зарядами снега», — рассказал он.

Утром 31 декабря температура воздуха будет колебаться до минус одного — нуля градусов, днем опустится до минус трех, а вечером — до минус восьми. В новогоднюю ночь под влиянием гребня антициклона морозы станут крепчать, в праздник прогнозируется от минус девяти до минус 14 градусов, при этом столбик термометра может опуститься еще ниже, предупредил Тишковец. Он добавил, что погода в праздник будет соответствовать климатической норме, поскольку характерной температурой для ночи января является минус 12,3 градуса.

Днем ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус заявил, что прогнозы на 31 декабря и 1 января относительно Москвы имеют высокую степень неопределенности, так как пока остается неизвестным, попадет ли столица в эти дни в теплую или холодную часть циклона.