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09:39, 28 декабря 2023Среда обитания

Синоптики определились с погодой на Новый год в Москве

Синоптик Тишковец: в новогоднюю ночь в Москве будет до минус 14 градусов

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

Погода в Москве в новогоднюю ночь будет морозной, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в пятницу и субботу, 29 и 30 декабря, в столице будет наблюдаться оттепель. «А вот на стыке годов у нас произойдут кардинальные перемены в атмосфере, природа пришлет к нам холодный атмосферный фронт. Все это будет сопровождаться скоротечными зарядами снега», — рассказал он.

Утром 31 декабря температура воздуха будет колебаться до минус одного — нуля градусов, днем опустится до минус трех, а вечером — до минус восьми. В новогоднюю ночь под влиянием гребня антициклона морозы станут крепчать, в праздник прогнозируется от минус девяти до минус 14 градусов, при этом столбик термометра может опуститься еще ниже, предупредил Тишковец. Он добавил, что погода в праздник будет соответствовать климатической норме, поскольку характерной температурой для ночи января является минус 12,3 градуса.

Днем ранее ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус заявил, что прогнозы на 31 декабря и 1 января относительно Москвы имеют высокую степень неопределенности, так как пока остается неизвестным, попадет ли столица в эти дни в теплую или холодную часть циклона.

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      Полина Кислицына
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