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14:18, 28 декабря 2023Бывший СССР

«Слово пацана» обвинили в плохом влиянии на украинских хулиганов

Полиция Киева: подростки посмотрели «Слово пацана» и ограбили сверстника

Кадр: сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В полиции Киева заявили о разоблачении группы подростков, которые, якобы насмотревшись российского сериала «Слово пацана», ограбили и избили сверстника. Соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нарушители организовали и совершили нападение на 16-летнего мальчика. По подозрению в совершении насильственного ограбления выявлены два фигуранта, включая несовершеннолетнего. За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы», — сказано в пресс-релизе.

Банда хулиганов успела ограбить только одного сверстника. По мнению силового ведомства, на молодых людей плохо повлиял просмотр российского сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова.

Двое юношей 2006 и 2007 годов рождения подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 186 УК Украины («Грабеж в сочетании с насилием по предварительному сговору группой лиц и во время войны»).

8 декабря Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что сериал «Слово пацана» пользуется интересом у украинцев, несмотря на запрет. Ведомство призвало прекратить распространение российского контента ради информационной безопасности страны.

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      Глеб Палехов
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