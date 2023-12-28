В российском городе устроили майнинговую ферму в гараже

В Сысерти Свердловской области нашли подпольную майнинговую ферму в гараже

Жители города Сысерть Свердловской области устроили в гараже подпольную майнинговую ферму. Об этом пишет портал E1.RU со ссылкой на «Россети Урал».

Для работы устройств по добыче криптовалюты горожане украли электроэнергии на 1,2 миллиона рублей. Майнеров нашли после того, как в энергокомпании зафиксировали перегрузку трансформатора на 40 процентов. Кроме того, местные жители стали жаловаться на проблемы с электричеством. Криптодобытчиками занимается полиция.

Ранее сообщалось, что майнер с Сахалина незаконно подключился к сетям и с декабря 2021 года по май 2022 года украл электричества на 22 миллиона рублей. Мужчину арестовали.