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07:09, 4 сентября 2023Силовые структуры

Нанесший майнингом ущерб в 22 миллиона рублей россиянин предстанет перед судом

МВД: майнер предстанет перед судом за ущерб «Сахалинэнерго» в 22 миллиона рублей

Фото: страница УМВД России по Сахалинской области во «ВКонтакте»

В Сахалинской области местный житель предстанет перед судом по обвинения в том, что он создал майнинговую ферму и нанес ущерб «Сахалинэнерго» в 22 миллиона рублей, незаконно подключившись к электросетям. Об этом сообщили в МВД по российскому региону.

Отмечается, что 37-летний мужчина из Южно-Сахалинска подключался к сетям с декабря 2021 по май 2022 года. Энергетики обнаружили незаконно подключенную трансформаторную подстанцию на территории строительной компании, от нее были запитаны два контейнера, где размещалась майнинговая ферма.

«Установлено, что своими преступными действиями обвиняемый в период с начала декабря 2020 года по конец мая 2022 года осуществил безучетное потребление электроэнергии суммарной мощностью почти 4 миллиона кВт/ч на общую сумму почти 22 миллиона рублей», — уточнили в МВД.

Дело по статье о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере было передано в Южно-Сахалинский городской суд, на имущество фигуранта наложен арест.

Ранее в Иркутске сотрудники прокуратуры и полицейские пресекли деятельность нелегальной криптофермы, работающей на трансформаторной подстанции.

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    Марина Совина
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