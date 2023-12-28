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12:55, 28 декабря 2023Экономика

Цены на нефть начали расти

Цены на нефть стали расти на фоне снижения опасений из-за атак в Красном море

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Мировые цены на нефть стали восстанавливаться после резкого падения днем ранее. Котировки перешли к росту после сообщений ряда крупных грузоперевозчиков о снижении опасений из-за атак и возвращении судов в Красное море. На это обратило внимание Reuters.

Стоимость февральских фьючерсов на эталонный сорт нефти Brent прибавляла в ходе торгов два процента, поднявшись до 79,75 доллара за баррель. Однако на момент написания материала цены снова стали снижаться, опустившись до 79,07 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фьючерсы на американскую нефть WTI торговались на уровне 74,08 доллара за баррель.

Brent от TradingView

В последнее время на нефтяной рынок существенное влияние оказывает развитие событий на Ближнем Востоке. Участники опасаются обострения напряженности в регионе, однако обеспокоенность относительно перебоев в поставках топлива из-за нападений хуситов на суда в Красном море ослабла, отмечает агентство.

О возвращении судов в Красное море 25 декабря сообщил один из крупнейших контейнерных перевозчиков в мире, датская компания Maersk. Она приостанавливала судоходство до того, как несколько стран во главе с США отправили в регион военных для обеспечения безопасности судоходства.

Также решил отправлять больше танкеров в регион французский контейнерный перевозчик CMA CGM Group. Некоторые судоходные компании рассматривают возможность прохода своих судов по Красному морю в ночное время, чтобы избежать атак дронов, писал Bloomberg.

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      Мария Грушко
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