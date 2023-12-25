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10:16, 25 декабря 2023Экономика

Maersk захотела возобновить перевозки в Красном море после атак хуситов

CNN: Maersk планирует возобновить перевозки в Красном море после атак хуситов

Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Один из крупнейших контейнерных перевозчиков в мире, датская компания Maersk, заявила, что планирует возобновить поставки через Красное море, сообщает CNN. Ранее компания приостановила перевозки из-за атак хуситов.

Вернуться к работе компании удалось после того, как несколько стран во главе с США отправили в регион военных для обеспечения безопасности судоходства. В операции приняли участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Благодаря инициативе OPG (Operation Prosperity Guardian, операция «Страж процветания») танкеры смогут возобновить транзит через Красное море как в восточном, так и в западном направлении.

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Maersk, которая осуществляет около 15 процентов контейнерных перевозок в мире, объявила о приостановке работы в Красном море 15 декабря. Причиной стала ракетная атака на судно Maersk Gibraltar, со стороны йеменских хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Ранее группировка нанесла удар противокорабельной ракетой по норвежскому танкеру Strinda, направлявшемуся с партией нефти в Израиль.

На фоне небезопасной ситуации в регионе танкерам Maersk пришлось обходить зону конфликта, маршрут изменили минимум 20 судов компании. Из соображений безопасности все суда, которые ранее останавливались и должны были пройти через регион, теперь будут перенаправлены вокруг Африки через мыс Доброй Надежды, поясняли представители Maersk.

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      Мария Грушко
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