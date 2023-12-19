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14:41, 19 декабря 2023Экономика

Крупнейший перевозчик нашел обходной путь вокруг Красного моря

Bloomberg: датская Maersk будет обходить Красное море через мыс Доброй Надежды

Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Один из крупнейших мировых перевозчиков, датская компания Maersk нашла обходной путь вокруг Красного моря. Об этом сообщает Bloomberg.

Контейнеровозы Maersk будут огибать африканский континент с юга, через мыс Доброй Надежды, чтобы избежать зоны конфликта и нападений йеменских хуситов. Маршрут придется сменить 20 судам компании, ожидающих по обе стороны Суэцкого канала.

«Из соображений безопасности все суда, которые ранее останавливались и должны были пройти через регион, теперь будут перенаправлены вокруг Африки через мыс Доброй Надежды», — пояснили представители Maersk.

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Неделей ранее компания, которая осуществляет около 15 процентов контейнерных перевозок в мире, объявила о приостановке работы в Красном море. Причиной стала ракетная атака на судно Maersk Gibraltar, со стороны йеменских хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Ранее группировка нанесла удар противокорабельной ракетой по норвежскому танкеру Strinda, направлявшемуся с партией нефти в Израиль.

В понедельник США анонсировали создание военно-морской оперативной группы для противодействия нападениям на корабли в регионе. Помимо США, в операции будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Maersk уже перенаправляла суда вокруг Африки в 2021 году, когда Суэцкий канал был заблокирован крупным контейнеровозом. Из-за перебоев с поставками и увеличения сроков доставки фрахт резко подорожал и позволил перевозчикам получить рекордные прибыли.

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      Вячеслав Агапов
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