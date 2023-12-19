Крупнейший перевозчик нашел обходной путь вокруг Красного моря

Bloomberg: датская Maersk будет обходить Красное море через мыс Доброй Надежды

Один из крупнейших мировых перевозчиков, датская компания Maersk нашла обходной путь вокруг Красного моря. Об этом сообщает Bloomberg.

Контейнеровозы Maersk будут огибать африканский континент с юга, через мыс Доброй Надежды, чтобы избежать зоны конфликта и нападений йеменских хуситов. Маршрут придется сменить 20 судам компании, ожидающих по обе стороны Суэцкого канала.

«Из соображений безопасности все суда, которые ранее останавливались и должны были пройти через регион, теперь будут перенаправлены вокруг Африки через мыс Доброй Надежды», — пояснили представители Maersk.

Неделей ранее компания, которая осуществляет около 15 процентов контейнерных перевозок в мире, объявила о приостановке работы в Красном море. Причиной стала ракетная атака на судно Maersk Gibraltar, со стороны йеменских хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». Ранее группировка нанесла удар противокорабельной ракетой по норвежскому танкеру Strinda, направлявшемуся с партией нефти в Израиль.

В понедельник США анонсировали создание военно-морской оперативной группы для противодействия нападениям на корабли в регионе. Помимо США, в операции будут участвовать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Maersk уже перенаправляла суда вокруг Африки в 2021 году, когда Суэцкий канал был заблокирован крупным контейнеровозом. Из-за перебоев с поставками и увеличения сроков доставки фрахт резко подорожал и позволил перевозчикам получить рекордные прибыли.