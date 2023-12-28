Украинские и российские солдаты вместе спели «Катюшу» в зоне СВО

Военный эксперт Шурыгин: бойцы ВСУ спели «Катюшу» вместе с российскими солдатами

Украинские и российские военнослужащие вместе исполнили песню «Катюша» в зоне спецоперации. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Российские солдаты находились в лесу неподалеку от позиций противника. Они окликнули украинских военных, после чего хором начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой», — подхватили украинцы.

Ранее стало известно, что два тяжелораненых бойца из России и с Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Российский боец получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов противника. Чтобы выжить, он ел снег и пытался ползти вперед. В какой-то момент военный нашел раненого украинского солдата и они смогли оказать друг другу первую медицинскую помощь. Спастись смог только российский солдат — он прополз на руках до ближайшей позиции российских войск.