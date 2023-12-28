Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:42, 28 декабря 2023Бывший СССР

Украинские и российские солдаты вместе спели «Катюшу» в зоне СВО

Военный эксперт Шурыгин: бойцы ВСУ спели «Катюшу» вместе с российскими солдатами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Stringer / Reuters

Украинские и российские военнослужащие вместе исполнили песню «Катюша» в зоне спецоперации. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Российские солдаты находились в лесу неподалеку от позиций противника. Они окликнули украинских военных, после чего хором начали петь: «Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой». «Выходила на берег Катюша. На высокий, на берег крутой», — подхватили украинцы.

Ранее стало известно, что два тяжелораненых бойца из России и с Украины 10 дней помогали друг другу в серой зоне. Российский боец получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов противника. Чтобы выжить, он ел снег и пытался ползти вперед. В какой-то момент военный нашел раненого украинского солдата и они смогли оказать друг другу первую медицинскую помощь. Спастись смог только российский солдат — он прополз на руках до ближайшей позиции российских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Посол Антонов рассказал о реакции США на освобождение Россией Марьинки

      В сети перечислили самые безумные поступки ради секса

      Володин перечислил вступающие в силу в январе законы

      В России пассажирский самолет приземлился на замерзшую реку

      Россиянам предрекли экстремальный Новый год

      В России оценили вероятность контактов с США по контролю над вооружениями

      Добыча газа в России заметно выросла

      Парень из США уехал учиться в другую страну и узнал неприятную правду о себе

      Учительница получила тюремный срок за неподобающие отношения со школьником

      Названа возможная цель применения дрона-камикадзе «Суперкам» в рамках СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости