Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:14, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили об излишнем оптимизме Зеленского в конфликте с Россией

The Guardian: Зеленский излишне оптимистичен в оценке конфликта с Россией

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский излишне оптимистичен, когда говорит о прогрессе страны в конфликте с Россией и дает ему оценку. Такое мнение высказал побывавший на Украине журналист Шон Уокер в статье для британского издания The Guardian.

«Ходят слухи, что некоторые из его (Зеленского — прим. «Ленты.ру») советников считают, что он излишне оптимистично оценивает перспективы прогресса в военном конфликте с Россией», — заявил журналист.

Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление оказалось не таким удачным, как ожидалось. В изменившихся условиях Зеленский не успел понять, что именно ему нужно доносить своей стране и миру, заключил Уокер.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что Зеленский не способен решить проблему, связанную с превосходством российской армии над украинской. По словам военного, государственные деньги инвестируются не в развитие военной сферы, а в благоустройство столицы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      Пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья

      Россиян предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год

      В Москве двое человек лишились приобретенного гражданства по новому закону

      Звезда «Русалочки» похвасталась роскошными подарками на 46 миллионов рублей

      ЯГОМО вслед за ЯГОМИК заявила о нежелании менять название

      В России с нового года изменят условия выплаты маткапитала

      Украинского подполковника заочно осудили за избиение военнопленных

      В Британии заявили об излишнем оптимизме Зеленского в конфликте с Россией

      Россияне назвали желаемый размер доходов в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости