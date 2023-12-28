В одной стране отказались от акций арабских компаний из-за политики

Пенсионный фонд в Норвегии отказался от акций арабских компаний из-за политики

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, управляющий активами более чем на 70 миллиардов долларов, продал акции 11 компаний из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Кувейта, связав решение с рядом политических вопросов, сообщает AFP.

Решение об отказе от владения ценными бумагами на 15 миллионов долларов приняли в европейской стране по итогам комплексной экспертизы, установившей «неприемлемо высокие» риски нарушения прав человека и несоответствие ожиданиям в сфере климата. По словам выступившего с комментарием главы направления ответственных инвестиций KLP Кирана Азиза, в этих государствах «по-прежнему действуют авторитарные режимы правления, ограничивающие свободу слова и политические права, в том числе критиков и правозащитников».

В пенсионном фонде заявили, что нефтяная Saudi Aramco была исключена из его портфеля прежде всего из-за отсутствия плана энергетического перехода. Отмечается, что остальные попавшие в «черный список» компании работают в телекоммуникационной отрасли и на рынке недвижимости.

Ранее стало известно о спорах двух крупнейших экономик Евросоюза, тормозящих принятие общеевропейского законодательства о регламенте энергоперехода. Полностью отказавшаяся от атомной энергетики Германия опасается, что Франция, почти две трети электричества которой вырабатывают атомные электростанции, сможет с меньшими ограничениями субсидировать свои АЭС, что приведет к деформации единого энергетического рынка ЕС и занижению цен.