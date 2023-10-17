Две крупнейшие экономики Евросоюза поспорили из-за атомной энергетики

Bloomberg: Германия и Франция спорят из-за субсидий на АЭС

Полностью отказавшаяся от атомной энергетики Германия опасается, что Франция, почти две трети электричества которой вырабатывают атомные электростанции, сможет с меньшими ограничениями субсидировать свои АЭС, что приведет к деформации единого энергетического рынка ЕС и занижению цен, пишет Bloomberg.

Противоречия двух крупнейших экономик Евросоюза тормозят принятие общеевропейского законодательства, регламентирующего энергопереход, работу над которым нужно закончить до предстоящих в следующем году выборов в Европарламент, отмечается в материале.

Председательствующая сейчас в ЕС Испания пытается помочь странам достичь компромисса, о чем может пойти речь в том числе на встрече министров энергетики, которая пройдет 17 октября. «Если мы не сможем договориться о равных условиях для существующих объектов, тогда Германия не сможет голосовать за это предложение», — предупредил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

По словам аналитика брюссельского аналитического центра Bruegel Симоны Тальяпьетры, хотя Германия и Франция согласны по 80 процентам энергетических и климатических вопросов ЕС, споры из-за ядерной энергетики они ведут уже давно. В частности, ранее Германия вместе с рядом союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями и выступила за исключение синтетической альтернативы ископаемому топливу. Франция раскритиковала решение, поскольку она добивается внесения атомной энергетики в перечень «чистых» технологий ЕС.