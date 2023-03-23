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06:50, 23 марта 2023Мир

Стало известно о серьезном конфликте Германии и Франции

Politico заявила о конфликте ФРГ и Франции из-за автомобилей с ДВС и ядерной энергетики

Фото: Annegret Hilse / Reuters

ФРГ и Франция столкнулись с серьезным конфликтом из-за разногласий по вопросу запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и ядерной энергетики. Об этом заявила Politico.

В публикации отмечается, что в пятницу, 24 марта, в Брюсселе пройдет встреча лидеров Евросоюза, на которой страны обсудят экономическая конкурентоспособность организации и поддержку Украины. Однако конфликт Германии и Франции способен нарушить встречу.

До этого Германия вместе с рядом союзников, включая Италию, заблокировала решение ЕС о запрете к 2035 году продаж автомобилей с традиционными двигателями и выступила за исключение синтетической альтернативы ископаемому топливу. Франция раскритиковала решение, поскольку она добивается внесения атомной энергетики в перечень «чистых» технологий ЕС, что осудил Берлин.

Ранее в НАТО призвали Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине. С таким заявлением выступил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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Марина Совина
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