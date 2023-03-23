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02:38, 23 марта 2023Мир

В НАТО призвали Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал страны Запада готовиться к затяжному конфликту на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине. Об этом он высказался в беседе с британской газетой Guardian.

Столтенберг заявил, что кризис на Украине можно считать «войной на истощение». Он предположил, что на данный момент Москва не планирует проведение переговоров с Киевом, поэтому он призвал страны Запада готовиться к затяжному конфликту.

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Генсек НАТО добавил, что стремлению Китая участвовать в урегулировании конфликта на Украине должно сопутствовать желание понять позицию Киева и «взаимодействовать напрямую» с президентом страны Владимиром Зеленским. Столтенберг выразил сожаление, что Пекин не осудил действия Москвы в этой ситуации.

В том же интервью Столтенберг оценил ежедневный расход снарядов на Украине. По его словам, этот показатель превышает уровень их производства в странах Запада. «Текущий уровень расходов на боеприпасы выше, чем текущий уровень производства», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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