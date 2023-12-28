В Польше рассказали о панике украинцев из-за закона о мобилизации

Журналист Бородовой: украинцы стоят в очередях за паспортами в Варшаве

В торговом центре Варшавы сформировалась очередь из украинцев, желающих получить паспорта на фоне нового законопроекта о мобилизации на Украине. На это в соцсети X обратил внимание главный редактор портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

На опубликованных им фотографиях запечатлена толпа людей рядом с «Паспортным сервисом», который относится к Государственной миграционной службе Украины. «Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — подписал пост журналист.

Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предрек бегство граждан из страны в случае принятия законопроекта о мобилизации.