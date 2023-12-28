69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
15:21, 28 декабря 202369-я параллель

В Якутии отказались считать «Снегурочку с лицом Ельцина» похожей на Ельцина

Главе села Майя в Якутии пришлось опровергать сходство Снегурочки с Ельциным

Фото: Svetlana Ivanova

Главе села Майя в Якутии Алексею Неустроеву пришлось опровергать сходство установленной в поселке скульптуры Снегурочки с первым президентом России Борисом Ельциным. Опровержение опубликовал портал SakhaDay.

Неустроев отказался считать статую Снегурочки, у которой пользователи соцсетей заметили сходство с российским политиком, похожей на Ельцина. На упомянутом снимке у Снегурочки было крупное округлое лицо с небольшими глазами в хитром прищуре, брови галочкой, нос картошкой и сложенные в ухмылке губы.

Кроме того, глава поселка заявил, что для придания сходства с первым президентом неизвестные использовали фотомонтаж. «Наша Хаарчаана выглядит совсем не как Ельцин. Работа почти завершена», — объявил чиновник.

Позже портал опубликовал фотографии с сельской площади, где у Снегурочки уже были отличные от изображенных на первом снимке черты лица. Однако в комментариях к снимку жители региона отметили, что статуя Хаарчаны даже в законченном виде не может быть названа красивой.

Ранее статуи Снегурочки и Деда Мороза, установленные в приморском городе Артем, испугали жителей города. Сильнее всего россиян удивили большие круглые глаза ярко-голубого и зеленого цвета с узкими зрачками. Горожане посчитали скульптуры жуткими и назвали их «ходоками», имея в виду персонажей из «Игры престолов».

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запад занимается очковтирательством» Лавров рассказал детали секретной встречи по «формуле мира» Зеленского

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Ида Галич рассказала о приглашении на голую вечеринку Ивлеевой

      Перечислены главные провалы Apple

      В Азербайджане заявили о близости заключения мирного соглашения с Арменией

      В Петербурге приехавший с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине

      В России объяснили реакцию Запада и Украины на взятие Марьинки

      Еще одно новогоднее выступление Анны Asti отменили

      В МИД России прокомментировали ситуацию с заторами на границе с Литвой

      Молдавия присоединилась к «реестру убытков» по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости