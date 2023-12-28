Александр Васильев посоветовал мужчинам носить зимой джинсы и рубашку в клетку

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев перечислил российским мужчинам трендовую одежду на зиму. Соответствующий материал публикует «Стархит».

Первой актуальной вещью в гардеробе мужчин, по мнению эксперта, может стать шапка-ушанка. «Климат в нашей стране, несомненно, оказывает влияние на модные тенденции для мужчин. Зимой качественная модель ушанки добавит стиля в ваш образ», — пояснил он.

Специалист посоветовал не использовать в качестве повседневного привычный и комфортный стиль спорт-шик, а вместо этого рекомендовал носить хорошо сидящие джинсы, которые легко стираются, и классическую рубашку в клетку. «Она может не подходить для строгого делового стиля, но станет очень удобным вариантом для отдыха», — подчеркнул историк моды.

Ранее в декабре стилистка назвала россиянкам самые модные наряды для встречи Нового года. В первую очередь собеседница издания призвала избегать строгой офисной одежды и обуви.