Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:02, 28 декабря 2023Среда обитания

Власти оценили достаточность доходов россиян для покупки жилья

Хуснуллин: у россиян достаточные доходы, судя по числу продаваемых квартир
СюжетНаселение России:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Судя по числу квартир, которые продаются в России, у граждан есть финансовые возможности для их приобретения. Достаточность доходов населения для покупки жилья оценил вице-премьер Марат Хуснуллин в разговоре с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

По мнению представителя власти, решение о приобретении недвижимости требует тщательного взвешивания рисков и подавляющее большинство граждан в России принимает его абсолютно осознанно. «Значит, у людей позволяют доходы, значит, есть возможность и желание. И если количество продающихся квартир все больше и больше — значит, все-таки доходы людей позволяют это делать», — заключил Хуснуллин. Он добавил, что доступность жилья в данный момент больше всего зависит от таких факторов, как его цена, доход населения и ипотека.

Ранее в этот же день Хуснуллин заявил, что программу льготной ипотеки в России продлят лишь в регионах, где на нее наблюдается невысокий спрос, тогда как семейную — во всей стране.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЦБ разрешил россиянам бесплатно переводить деньги самим себе. Комиссию отменят навсегда

      Мэр российского города ушел с поста

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Больше денег. Россиянам предложили уникальный способ накоплений. Как он работает?

      Реклама

      Лавров напомнил о признании США России врагом

      Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания

      Пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья

      Россиян предупредили об аномальной погоде в Сочи на Новый год

      В Москве двое человек лишились приобретенного гражданства по новому закону

      Звезда «Русалочки» похвасталась роскошными подарками на 46 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости