Власти оценили достаточность доходов россиян для покупки жилья

Хуснуллин: у россиян достаточные доходы, судя по числу продаваемых квартир

Судя по числу квартир, которые продаются в России, у граждан есть финансовые возможности для их приобретения. Достаточность доходов населения для покупки жилья оценил вице-премьер Марат Хуснуллин в разговоре с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

По мнению представителя власти, решение о приобретении недвижимости требует тщательного взвешивания рисков и подавляющее большинство граждан в России принимает его абсолютно осознанно. «Значит, у людей позволяют доходы, значит, есть возможность и желание. И если количество продающихся квартир все больше и больше — значит, все-таки доходы людей позволяют это делать», — заключил Хуснуллин. Он добавил, что доступность жилья в данный момент больше всего зависит от таких факторов, как его цена, доход населения и ипотека.

Ранее в этот же день Хуснуллин заявил, что программу льготной ипотеки в России продлят лишь в регионах, где на нее наблюдается невысокий спрос, тогда как семейную — во всей стране.