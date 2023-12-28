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13:29, 28 декабря 2023Россия

ВСУ второй раз за час обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за час обстреле ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за час обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, при атаке осколки посекли фасад и забор, а также выбили окна в частном жилом доме. На место прибыли сотрудники комиссии по оценке ущерба.

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Пост губернатора об обстреле появился в его канале в 13:26 по московскому времени. Ранее в 12:42 Гладков сообщал о первой атаке со стороны Украины. Тогда осколки снарядов противника повредили линии газо- и электроснабжения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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