ВСУ второй раз за час обстреляли российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за час обстреле ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за час обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, при атаке осколки посекли фасад и забор, а также выбили окна в частном жилом доме. На место прибыли сотрудники комиссии по оценке ущерба.

Пост губернатора об обстреле появился в его канале в 13:26 по московскому времени. Ранее в 12:42 Гладков сообщал о первой атаке со стороны Украины. Тогда осколки снарядов противника повредили линии газо- и электроснабжения.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.