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12:45, 28 декабря 2023Россия

ВСУ обстреляли Белгородскую область

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Дроновка

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попала окраина села Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

Осколки снарядов противника повредили линии газо- и электроснабжения, добавил Гладков. Сотрудники оперативных и аварийных служб в ближайшее время начнут ликвидировать последствия.

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Ранее Гладков сообщил, что ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. По его словам, под обстрел попали населенные пункты Дроновка и Рождественка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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