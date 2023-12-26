Украина атаковала сразу несколько российских населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в попавшем под обстрел селе Дроновка осколками снарядов повреждена крыша частного жилого дома. Кроме того, в селе Рождественка выбиты окна в двух домовладениях. Пострадавших нет.

Гладков добавил, что в Рождественке была повреждена линия электроснабжения. Губернатор заверил, что аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны России.

Ранее, 25 декабря, несколько мужчин пострадали при минометном обстреле окраины хутора Марьино Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Украины. Как сообщил глава региона, пострадавших с минно-взрывными травмами доставили в белгородскую больницу №2. В день происшествия врачи оценивали их состояние как средней степени тяжести.