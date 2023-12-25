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14:49, 25 декабря 2023Россия

Два человека пострадали при минометном обстреле ВСУ российского региона

Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ хутора Марьино

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Два человека пострадали при минометном обстреле окраины хутора Марьино Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, местных жителей с минно-взрывными травмами доставили в белгородскую больницу №2. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Информацию о разрушениях глава региона не сообщил.

Ранее, 23 декабря, украинский дрон-камикадзе атаковал мост в Белгородской области, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. В результате пострадали пять человек.

Кроме того, 22 декабря ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района региона. В результате атаки оказались повреждены линии электропередачи. Пострадавших удалось избежать, однако жители Теребрена и поселка Задорожный остались без электричества.

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      Константин Лысяков
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