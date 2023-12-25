Два человека пострадали при минометном обстреле ВСУ российского региона

Губернатор Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ хутора Марьино

Два человека пострадали при минометном обстреле окраины хутора Марьино Шебекинского городского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, местных жителей с минно-взрывными травмами доставили в белгородскую больницу №2. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Информацию о разрушениях глава региона не сообщил.

Ранее, 23 декабря, украинский дрон-камикадзе атаковал мост в Белгородской области, взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. В результате пострадали пять человек.

Кроме того, 22 декабря ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района региона. В результате атаки оказались повреждены линии электропередачи. Пострадавших удалось избежать, однако жители Теребрена и поселка Задорожный остались без электричества.