ЯГОМО вслед за ЯГОМИК заявила о нежелании менять название

ЯГОМО вслед за ЯГОМИК заявила, что не будет менять название из-за аббревиатуры

Якутская городская общественная молодежная организация (ЯГОМО) «Подросток» вслед за Якутским государственным объединенным музеем истории и культуры народов Севера (ЯГОМИК) заявила, что не намерена менять название, несмотря на неблагозвучность аббревиатуры. Об этом сообщил основатель организации Александр Подголов, его слова приводит «КП Якутия».

По словам общественника, старейшая общественная организация Якутии давно работает под названием ЯГОМО, и ее название уже прижилось в народе.

«Менять не вижу смысла. Ранее организация носила название Ассоциация "Подросток", так оно прижилось (...) А официальное название используется только в документах», — заявил Подголов.

Зачем менять [название]? Александр Подголов основатель ЯГОМО

Ранее директор ЯГОМИК Николай Бугаев сообщил, что название музея остается прежним, а само культурное учреждение можно называть и по аббревиатуре, и с упоминанием имени Ярославского. Также он добавил, что шумиха в соцсетях сыграла музею на руку.