Звезда «Русалочки» похвасталась роскошными подарками на 46 миллионов рублей

Популярная актриса и певица Холли Бэйли, исполнившая роль Русалочки в одноименном фильме, похвасталась роскошными подарками от возлюбленного, рэпера DDG. Соответствующий пост, на который обратили внимание в Page Six, появился в ее Snapchat-аккаунте.

23-летняя знаменитость показала презенты, которые музыкант преподнес ей на Рождество. Среди них оказались золотой браслет ювелирного дома Tiffany & Co стоимостью 12 700 долларов (1,1 миллиона рублей), а также бриллиантовые серьги весом 2 карата. Кроме того, мужчина подарил телезвезде сумку Hermes Birkin черного цвета.

По словам самого DDG, всего он потратил на подарки 500 тысяч долларов (46 миллионов рублей). В то же время Бэйли в качестве презента для рэпера выбрала обувь и брюки люксового бренда Balenciaga.

Ранее 18-летняя падчерица Кортни Кардашьян также похвасталась сумкой за 2 миллиона рублей. Дочь барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера Алабама рассказала, что ей преподнесли первую в ее жизни сумку Birkin люксового бренда Hermes белого цвета, стоимость которой составляет как минимум 25 тысяч долларов.