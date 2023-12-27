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13:45, 27 декабря 2023Ценности

18-летняя падчерица Кортни Кардашьян похвасталась сумкой за 2 миллиона рублей

Кадр: @alabamaluellabarker

Дочь барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера Алабамы похвасталась роскошными подарками на Рождество. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя падчерица Кортни Кардашьян рассказала, что ей преподнесли первую в ее жизни сумку Birkin люксового бренда Hermes белого цвета, стоимость которой составляет как минимум 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Кроме того, бизнесвумен Крис Дженнер подарила девушке часы ювелирного дома Cartier за 4 тысячи долларов (368 тысяч рублей).

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«Вашей девочке подарили ее первую Birkin!» — подписала Баркер пост, не уточнив, от кого именно получила новую сумку.

В октябре рэперша Карди Би также похвасталась роскошными подарками на день рождения от Offset. Так, Карди Би получила от музыканта три сумки люксового бренда Hermès общей стоимостью в полмиллиона долларов

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      Майя Пономаренко
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