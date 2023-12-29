44-летняя Кортни Кардашьян покаталась с горки без штанов

Американская телезвезда Кортни Кардашьян покаталась с горки без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя предпринимательница поделилась серией снимков, на которых она запечатлена вместе с супругом барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. На размещенных кадрах звездная пара позирует сидя на надувной ватрушке.

Для катания по заснеженным горкам бизнесвумен примерила черную объемную шубу, капроновые колготки и открытые туфли на шпильке. Баркер, свою очередь, предпочел черный классический костюм с белой рубашкой и галстуком, а также пальто в тон.

Ранее стало известно, что муж Кортни Кардашьян решил продать поклоннику обувь с пятнами собственной крови. Баркер захотел выставить на аукцион личные вещи, в том числе кеды из коллаборации брендов Vans x Mastermind черного цвета, которые он носил во время тура группы.