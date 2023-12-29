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20:19, 29 декабря 2023Путешествия

Аэропорт популярного у россиян курорта вошел в десятку худших в мире

AirHelp включил аэропорт Бали в десятку худших авиагаваней мира

Фото: Agung Parameswara / Getty Images

Международный аэропорт Нгурах Рай в Денпасаре, Бали, вошел в десятку худших авиагаваней мира. Соответствующий рейтинг опубликовала компания AirHelp, которая занимается защитой прав пассажиров.

Уточняется, что аналитики составляли список на основе отзывов туристов из 58 стран мира. Они оценивали пунктуальность рейсов, качество сервиса, доступность кафе и магазинов в терминалах.

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Авиагавань популярного у россиян пляжного курорта оказалась на 189 месте из 194. На самой последней строчке списка — еще один индонезийский аэропорт в городе Банджармасине. В число худших аналитики также включили лондонский Гатвик, гавань Портела в Лиссабоне и международный аэропорт Мальты.

Как пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома», администрация балийского аэровокзала назвала рейтинг AirHelp сомнительным. Там также отметили, что в 2023 году Нгурах Рай получил несколько престижных премий, в том числе Skytrex и INACA.

При этом отмечается, что в тройку лучших гаваней AirHelp включил международные аэропорты Маската (Оман), Ресифи (Бразилия) и Кейптауна (ЮАР).

Ранее туристов, прибывающих на Бали, предупредили о мошенничестве со стороны сотрудников аэропорта. Они предлагали пассажирам пройти ускоренный контроль за дополнительную плату. Нарушители требовали за это до 250 тысяч рупий (1,4 тысячи рублей).

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      Мария Борисова
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