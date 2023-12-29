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10:47, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

В США заявили о поражении Украины в зоне СВО

Asia Times: ВСУ терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне СВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражения по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил обозреватель Стивен Брайен, его статья опубликована в Asia Times (AT).

«На поле боя ВСУ терпят поражение. Неудачи наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения», — отметил журналист. В материале подчеркивается, что Вооруженные силы (ВС) России зачищают противников на разных участках в зоне СВО. По словам обозревателя, украинских солдатов оттесняют в сторону запада и в скором времени может наступить полный крах армии Украины.

Брайен выразил мнение, что Вашингтон следит за происходящими событиями в зоне боевых действий, и в случае неблагоприятного для них исхода США попробуют убедить украинских властей пойти на переговоры с Москвой, а если Киев откажется, то они могут устроить военный переворот на Украине.

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      Олег Давыдов
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