Массированный удар по Украине назвали ответом за атаку на «Новочеркасск»

Кнутов: массированный удар по Украине стал ответом за атаку на «Новочеркасск»

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказался о возможной причине массированного удара России по Украине 29 декабря. В беседе с «Лентой.ру» Кнутов предположил, что удары по Украине стали ответом России на атаку большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск» 26 декабря.

«Новочеркасск» — большой десантный корабль проекта 775. Корабли этого класса предназначены для высадки десанта и переброски морем танков и прочей бронетехники. 26 декабря корабль получил повреждения в Феодосии при атаке Вооруженных сил Украины на Крым.

«Судя по заявлению [представителя Воздушных сил ВСУ Юрия] Игната, удар был самым мощным с начала специальной военной операции. С чем это связано? Это, во-первых, ответ за "Новорчеркасск" и наш большой десантный корабль, это ответ за сбитый Су-34 в Херсонской области», — сказал эксперт.

[Президент Украины Владимир] Зеленский призывал на русском языке российские Военно-космические силы не летать, якобы воздушное пространство Украины закрыто мощными системами противовоздушной обороны, и скоро появятся истребители F-16, благодаря которым Украина чуть ли не получит господство в воздухе. Эти удары — ответ на его слова. ВКС РФ показали, что ПВО на Украине нет, что справиться они с задачами не могут Юрий Кнутов военный эксперт, директор Музея войск ПВО

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал об изменениях в способе нанесения атак российскими военными.

«Удары у нас сейчас наносятся комбинированные, мы используем [беспилотники типа] "Герань", мы используем крылатые ракеты, подлежащие утилизации, которые отвлекают на себя внимание дорогостоящих американских ракет из зенитных ракетных комплексов, также используем высокоточные ракеты "воздух-поверхность", которые как раз со стопроцентной вероятностью поражают цели», — заключил Кнутов.

Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат рассказал о массированном ракетном ударе России. По его словам, украинские военнослужащие «еще не видели» на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу, 29 декабря.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что в ночь на 29 декабря на военных и промышленных объектах Украины, а также на объектах критической инфраструктуры республики произошли взрывы. Также сообщалось, что атаке подверглись Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Винница, а также Хмельницкая, Одесская и Николаевская области.