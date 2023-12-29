Водителей призвали не оставлять три вещи в салоне автомобиля зимой

«Белновости»: нельзя оставлять банку с газировкой в холодном салоне автомобиля

Держать жестяную банку с газировкой в холодном салоне автомобиля опасно. Вещи, которые рискованно оставлять в машине зимой, назвали эксперты издания «Белновости».

Банка газировки может не выдержать морозов и лопнуть прямо в автомобиле. То же самое может произойти и со стеклянной бутылкой, добавляют эксперты. Не стоит держать в автомобиле и некоторые медикаменты: минусовые температуры могут не подойти для хранения ряда лекарств.

Кроме того, чревато оставлять в автосалоне зимой мобильник, планшет и ноутбук. Наутро техника может выйти из строя из-за воздействия низких температур.

Ранее водителям рассказали о пользе теплых носков. Если наполнить изделия солью или силикагелем и оставить в автосалоне, то стекла не будут запотевать. Кроме того, носки могут спасти дворники от примерзания к лобовому стеклу.