Носкам нашли неожиданное применение

«Белновости»: теплые носки нужно всегда держать в бардачке автомобиля

Пару теплых носков всегда стоит держать в бардачке автомобиля. Неожиданное применение этому предмету одежды нашли эксперты «Белновостей».

Носки могут помочь избавиться от конденсата на окнах. Если наполнить изделия солью или силикагелем и оставить в автосалоне, то влажность воздуха уменьшится и стекла не будут запотевать. Кроме того, носки могут спасти дворники от примерзания к лобовому стеклу. Однако эксперты напоминают, что одетые в носки стеклоочистители нельзя прижимать к стеклу, а оттопыривание щеток может привести к растяжению пружины.

Водителям предлагается и более традиционный вариант использования носков. В случае, если машина застряла и требуется ее толкнуть, текстильные изделия можно надеть прямо на ботинки и не бояться поскользнуться.

Ранее специалисты рассказали, что недопустимо делать, если дверь в машине примерзла в мороз. Вместо того чтобы поливать ее кипятком или прогревать феном, стоит заранее обрабатывать уплотнители специальной силиконовой смазкой.

