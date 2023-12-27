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13:00, 27 декабря 2023Среда обитания

Носкам нашли неожиданное применение

«Белновости»: теплые носки нужно всегда держать в бардачке автомобиля

Фото: Carl Kho / Unsplash

Пару теплых носков всегда стоит держать в бардачке автомобиля. Неожиданное применение этому предмету одежды нашли эксперты «Белновостей».

Носки могут помочь избавиться от конденсата на окнах. Если наполнить изделия солью или силикагелем и оставить в автосалоне, то влажность воздуха уменьшится и стекла не будут запотевать. Кроме того, носки могут спасти дворники от примерзания к лобовому стеклу. Однако эксперты напоминают, что одетые в носки стеклоочистители нельзя прижимать к стеклу, а оттопыривание щеток может привести к растяжению пружины.

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Водителям предлагается и более традиционный вариант использования носков. В случае, если машина застряла и требуется ее толкнуть, текстильные изделия можно надеть прямо на ботинки и не бояться поскользнуться.

Ранее специалисты рассказали, что недопустимо делать, если дверь в машине примерзла в мороз. Вместо того чтобы поливать ее кипятком или прогревать феном, стоит заранее обрабатывать уплотнители специальной силиконовой смазкой.

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      Виктория Клабукова
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