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08:22, 1 декабря 2023Среда обитания

Автомобилистам с примерзшей дверью в машине дали совет

Автоэксперт Рузанов: нельзя поливать примерзшую дверь авто кипятком

Фото: Juha Lakaniemi / Unsplash

Если дверь в машине примерзла в морозное утро, во избежание еще больших проблем нельзя использовать методы с поливанием кипятком или прогреванием феном. Советы автомобилистам в такой ситуации дал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов, пишут «Известия».

По словам эксперта, в случае, если открыть дверь после разблокировки замка не получилось, не стоит усердствовать с дерганьем ручки, так как та может не выдержать усилий автовладельца, так как как большая часть деталей замков в машинах изготавливается из пластика. Вместо этого Рузанов посоветовал постучать по периметру рамки двери — это может помочь раскрошить лед в уплотнителе и открыть дверь, ничего не сломав.

При ситуации, когда не открывается водительская дверь, обязательно стоит попытаться разблокировать другие. Есть вероятность, что пассажирская откроется с пульта либо после постукиваний или нажиманий на уплотнитель. Если же и это не выходит, в салон кроссовера или хетчбэка можно проникнуть через багажник, так как тот промерзает реже дверей. После запуска двигателя, а также включения переднего стекла и салона на прогрев двери удастся открыть изнутри с легкостью, пояснил автоэксперт.

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«Ни в коем случае не используйте «дедовские» методы с кипятком или феном. Так вы можете получить проблемы гораздо хуже, чем примерзшие двери», — предостерег Рузанов. В качестве эффективной профилактики замерзания дверей он порекомендовал обрабатывать уплотнители специальной силиконовой смазкой.

Ранее в ноябре россиянам, автомобили которых застряли в снегу, посоветовали не буксовать на месте.

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      Полина Кислицына
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