Россиянам с застрявшими в снегу машинами дали совет

Водителям посоветовали не буксовать в снегу при застревании в нем машины

Россиянам, автомобили которых застряли в снегу, не следует буксовать на месте. Таким советом в разговоре с «Российской газетой» поделился директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Если машину замело, пока она стояла во дворе, достаточно расчистить снег лопатой, а затем вытолкнуть автомобиль, попросив о помощи других людей. Буксовать не стоит, поскольку машина может закопаться в снег еще сильнее. Если автомобиль застрял в снегу на трассе, нужно увеличить площадь покрытия, то есть положить под колесо специальные траки либо найденные поблизости ветки деревьев, доски и прочее. Приподнять автомобиль можно с помощью домкрата.

Эксперт также напомнил о важности подготовки автомобиля к зимнему сезону и езде по заснеженным участкам. Автомобилистам следует использовать качественные шины, они должны соответствовать сезону и быть подобраны строго по размеру, рекомендованному заводом-изготовителем автомобиля. Кроме того, зимой важно возить с собой лопату, трос, домкрат, антипробуксовочные цепи и ленты, специальные траки и так далее.

Москву 26 ноября накрыла «черная метель» с порывами ветра до 17 метров в секунду. На улицах столицы образовались пробки. Сугробы в Москве достигли 22 сантиметров, что является нормой для января. В Подмосковье максимальная высота снежного покрова составила 25 сантиметров.