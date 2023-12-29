Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:26, 29 декабря 2023Из жизни

Из-за отсутствия мозга родители передумали женить сына и отменили свадьбу

В Индии отменили свадьбу из-за отсутствия на столе костного мозга

Фото: Food Shop / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Телингана родители жениха и невесты поссорились из-за того, что на помолвке не подавали блюда из бараньего костного мозга. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Конфликт между семьями вспыхнул на церемонии помолвки. Гости обратили внимание на отсутствие костного мозга и пожаловались родственникам невесты, которые отвечали за готовку. Те подтвердили, что костного мозга на столе нет и не будет.

Родственники жениха сочли нежелание подавать это блюдо личным оскорблением. Страсти разгорелись до такой степени, что пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Они пытались уговорить их образумиться и найти компромисс, но те отказались мириться, передумали женить сына и отменили свадьбу.

Как заявили родственники жениха, перед помолвкой близкие невесты намеренно утаили от них, что не собираются готовить костный мозг.

Материалы по теме:
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015

Deccan Herald отмечает, что похожий эпизод был в сюжете индийского фильма Balagam, который вышел на экраны в марте 2023 года. Его действие тоже происходило в Телингане, и там тоже отменили свадьбу из-за бараньего костного мозга.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей жениха перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец будущего мужа договорился о браке сына с девушкой через посредника.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО. Пилот раскрыл детали боевой задачи

      Россиянин украл елку для сожительницы и спрятал ее от полицейских в ванной

      Венесуэла анонсировала военные учения из-за отправки Британией корабля в Гайану

      В Иране казнены несколько человек за работу на «Моссад»

      В Днепропетровске остановили движение транспорта

      Дженнифер Лопес в бикини засняли на пляже

      Посол рассказал об ожиданиях Берлина по причинению ущерба России

      Суд арестовал избившую нунчаками школьников россиянку

      Девушка избила бойфренда наряженной новогодней елкой

      В Японии оценили возможное ужесточение требований к въезду для россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости