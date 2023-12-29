Из-за отсутствия мозга родители передумали женить сына и отменили свадьбу

В Индии отменили свадьбу из-за отсутствия на столе костного мозга

В индийском штате Телингана родители жениха и невесты поссорились из-за того, что на помолвке не подавали блюда из бараньего костного мозга. Об этом сообщает издание Deccan Herald.

Конфликт между семьями вспыхнул на церемонии помолвки. Гости обратили внимание на отсутствие костного мозга и пожаловались родственникам невесты, которые отвечали за готовку. Те подтвердили, что костного мозга на столе нет и не будет.

Родственники жениха сочли нежелание подавать это блюдо личным оскорблением. Страсти разгорелись до такой степени, что пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Они пытались уговорить их образумиться и найти компромисс, но те отказались мириться, передумали женить сына и отменили свадьбу.

Как заявили родственники жениха, перед помолвкой близкие невесты намеренно утаили от них, что не собираются готовить костный мозг.

Deccan Herald отмечает, что похожий эпизод был в сюжете индийского фильма Balagam, который вышел на экраны в марте 2023 года. Его действие тоже происходило в Телингане, и там тоже отменили свадьбу из-за бараньего костного мозга.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей жениха перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец будущего мужа договорился о браке сына с девушкой через посредника.