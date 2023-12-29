Боярский вернулся домой после госпитализации
Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, он дома
Актер Михаил Боярский выписан из больницы после госпитализации, он уже вернулся домой. Об этом изданию «Фонтанка» рассказал депутат Госдумы и сын артиста Сергей Боярский.
«Папа дома, все в порядке. 31-го будет играть спектакль», — добавил он.
О госпитализации Михаила Боярского стало известно 28 декабря. Тогда Telegram-канал «112» рассказал, что его экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга в состоянии средней степени тяжести, посещение больницы понадобилось артисту из-за проблем с сердцем. За последний месяц он оказался в больнице уже во второй раз.
Однако позднее появилась информация, что Михаила Боярского повторно госпитализировали в рамках планового обследования.