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05:27, 29 декабря 2023Россия

Боярский вернулся домой после госпитализации

Михаила Боярского выписали из больницы после планового обследования, он дома

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Актер Михаил Боярский выписан из больницы после госпитализации, он уже вернулся домой. Об этом изданию «Фонтанка» рассказал депутат Госдумы и сын артиста Сергей Боярский.

«Папа дома, все в порядке. 31-го будет играть спектакль», — добавил он.

О госпитализации Михаила Боярского стало известно 28 декабря. Тогда Telegram-канал «112» рассказал, что его экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга в состоянии средней степени тяжести, посещение больницы понадобилось артисту из-за проблем с сердцем. За последний месяц он оказался в больнице уже во второй раз.

Однако позднее появилась информация, что Михаила Боярского повторно госпитализировали в рамках планового обследования.

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      Александра Синицына
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