Раскрыта причина повторной госпитализации Михаила Боярского

Михаила Боярского госпитализировали в рамках планового обследования

Российского актера театра и кино, музыканта Михаила Боярского повторно госпитализировали в рамках планового обследования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Театра имени Ленсовета.

«Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома», — раскрыли причину в театре.

Ранее сообщалось о госпитализации Боярского из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что артиста доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

28 ноября сообщалось, что Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.

Позже жена артиста и художественный руководитель театра имени Ленсовета заявила, что Боярский чувствует себя хорошо и выйдет на сцену 31 декабря этого года.