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17:34, 28 декабря 2023Культура

Раскрыта причина повторной госпитализации Михаила Боярского

Михаила Боярского госпитализировали в рамках планового обследования
Михаил Боярский

Михаил Боярский. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российского актера театра и кино, музыканта Михаила Боярского повторно госпитализировали в рамках планового обследования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Театра имени Ленсовета.

«Это плановое обследование. Он уже сегодня будет дома», — раскрыли причину в театре.

Ранее сообщалось о госпитализации Боярского из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что артиста доставили в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга.

28 ноября сообщалось, что Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.

Позже жена артиста и художественный руководитель театра имени Ленсовета заявила, что Боярский чувствует себя хорошо и выйдет на сцену 31 декабря этого года.

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      Варвара Кошечкина
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