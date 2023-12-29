В российском регионе коммунальщики случайно снесли Вечный огонь

В Челябинской области случайно снесли Вечный огонь во время уборки снега

В городе Троицк Челябинской области коммунальщики во время уборки снега с дороги случайно снесли Вечный огонь. Об этом сообщает портал 74.RU.

На месте мемориала осталась дыра. Памятник восстановят, заверили местные власти. Однако, когда точно он будет отремонтирован, в городской администрации сказать не могут, сроки огласят только после осмотра повреждений.

Ранее в другом российском регионе, Мордовии, десятилетний школьник потушил снежком Вечный огонь. Мальчик хотел выяснить, потухнет ли пламя в горелке.