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16:38, 23 декабря 2023Россия

Российский школьник потушил снежком Вечный огонь

В Мордовии десятилетний школьник потушил снежком Вечный огонь

Кадр: Telegram-канал «МВД по Республике Мордовия»

В Рузаевском районе Мордовии десятилетний школьник потушил снежком Вечный огонь. Об этом сообщает МВД по российскому региону в Telegram-канале.

«При просмотре записи с камер видеонаблюдения оперативники установили, что накануне в вечернее время неизвестный бросил в Вечный огонь перед памятником павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, расположенный на улице Маяковского, комок снега. В результате пламя потухло», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейские установили участника инцидента, которым оказался десятилетний школьник. Мальчик объяснил, что бросил снежок в огонь, чтобы проверить, потухнет или нет. Семья, в которой он воспитывается, является благополучной, на учете не состоит.

Ранее также два школьника из семьи мигрантов забросали снегом Вечный огонь на юго-западе Санкт-Петербурга. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Родителей школьников, которые, как выяснилось, не встали на миграционный учет, привлекли к ответственности и решили выдворить из России.

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      Никита Абрамов
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