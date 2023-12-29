Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:44, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Woman рассказала об отношениях с коллегами по проекту

Звезда Comedy Woman Сысоева заявила, что коллеги настороженно к ней относились

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Звезда юмористического шоу Comedy Woman, юмористка Надежда Сысоева рассказала об отношениях с коллегами по проекту. В интервью Андрею Пределину, доступном на YouTube, она призналась, что другие участницы проекта настороженно к ней относились.

«Я не думаю, что девочки относились ко мне как-то негативно. Они были насторожены, я для всех была достаточно странноватой, такой загадочной», — высказалась Сысоева об отношениях с другими участницами Comedy Woman. При этом юмористка отметила, что не делала ничего плохого коллегам.

Сысоева уточнила, что из коллектива Comedy Woman хорошо к ней относилась только юмористка Екатерина Варнава. «Просто Катя такой человек, у нее есть чувство солидарности, эмпатия к человеку, независимо от того, что это за человек. Я всю жизнь, сколько ее знаю, наблюдаю, что ей нравится помогать людям», — заключила она.

Ранее российская актриса и бывшая участница Comedy Woman Наталия Медведева заявила, что шоу не вернется в эфир, так как для звезд проекта может быть трудно сохранить прежний уровень и не ударить в грязь лицом.

Comedy Woman выходило на ТНТ с 2008 года. В 2019 году программу приостановили. В 2020 году проект окончательно закрыли.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужный рассказал о взрывах на военных и промышленных объектах Украины

      Стало известно о продолжении расследования дела Лерчек об отмывании денег

      Кремль переадресовал в избирательный штаб вопрос о доверенных лицах Путина

      Женщина поменяла диету и избавилась от инвалидного кресла

      48-летняя Ева Лонгория показала лицо без макияжа

      В России прокомментировали массированный удар по Украине

      В Кремле ответили на вопрос о записи новогоднего обращения Путина

      На Украине из-за взрыва получила повреждения ТЭС

      В Петербурге у 12-летней девочки остановилось сердце на приеме у стоматолога

      НЛО с Украины вошел в воздушное пространство Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости