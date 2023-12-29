Диетолог рассказала о полезных свойствах главного новогоднего продукта

Диетолог Хасанова назвала допустимой суточной нормой икры 20-30 граммов в день

Нормы потребления икры не существует, но из-за ее высокой калорийности в день не стоит есть больше 20-30 граммов, уверена врач-диетолог центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова. О допустимом суточном количестве одного из главных новогодних продуктов и его полезных свойствах она рассказала «Ленте.ру».

Хасанова объяснила, что икра содержит полноценные белки и жиры, витамин А, кальций, фосфор, железо. Также в этом продукте присутствуют ценные для организма белки, минеральные вещества, витамины группы В, полезные жиры с преобладанием омега-3 жирных кислот и лецитина. Благодаря такому составу икра, как объяснила диетолог, полезна для работы мозга, костей, суставов, кожи и волос. Кроме того, она помогает в профилактике развития атеросклероза и тяжелых заболеваний сердца и сосудов, укреплении иммунной системы и улучшении настроения.

Хасанова отметила, что традиционно икру едят с хлебом и маслом, иногда вместо него используют сметану или сливочный сыр. «Если вам нравится подобное сочетание, то можете есть такие бутерброды. А если уж хочется получить максимум удовольствия от качественной и вкусной икры, рекомендую есть ее в чистом виде», — объяснила врач.

Нормы потребления икры не существует. Если хотите, чтобы ваше питание было здоровым, разнообразьте свой рацион икрой и другими группами продуктов: мясными, рыбными, молочными, зерновыми, а также овощами, фруктами, орехами. Учитывая высокую калорийность и большое содержание жиров, рекомендуется ограничить употребление икры 20-30 граммами за день — вполне допустимое количество, чтобы не перебрать с калориями, которые могут привести к набору веса Линда Хасанова врач-диетолог

При этом, по словам Хасановой, некоторым людям икра может быть противопоказана. Прежде всего ограничить ее потребление диетолог рекомендовала при наличии аллергических реакций или непереносимости ее компонентов. Она также обратила внимание на то, что для увеличения сроков хранения в икру добавляется соль в различных концентрациях. Поэтому этим продуктом не стоит злоупотреблять при артериальной гипертензии и склонности к отекам, резюмировала врач.

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