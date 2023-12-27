Перечислены самые быстропортящиеся новогодние салаты

Технолог Ершова: быстрее всего портятся заправленные майонезом салаты с яйцами

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения перечислила новогодние салаты, которые портятся быстрее всего. Ее слова приводит Life.

По словам технолога, самый короткий срок годности у салатов с добавлением яиц и консервированных овощей — после заправки они могут храниться в холодильнике не больше шести часов. Салаты с морепродуктами портятся уже через 12 часов, варианты из маринованных, соленых и квашеных овощей — через 36 часов. При этом, как отметила Ершова, майонез и любые другие заправки ускоряют процесс развития микроорганизмов и тем самым значительно сокращают срок хранения заправленных ими блюд.

«В холодильной камере при температуре +2...+6 градусов большинство салатов — из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса, птицы, копченостей, салаты и винегреты из вареных овощей — могут безопасно храниться не более 18 часов (а после заправки — только 12 часов)», — объяснила технолог.

В то же время некоторые салаты, по мнению специалистки, например греческий или варианты, приготовленные на основе белокочанной, китайской или цветной капусты, можно без проблем заморозить и хранить в морозилке несколько месяцев. «Салаты, приготовленные на основе майонезных соусов, замораживать не следует, так как они теряют свою текстуру и вкус после размораживания. А блюда, приготовленные на масляной основе, отлично переносят заморозку и после размораживания не теряют своих вкусовых качеств», — подчеркнула технолог.

В заключение Ершова посоветовала россиянам не готовить новогодние салаты в больших объемах, а все, что не удалось доесть во время застолья, хранить в специальных контейнерах с герметично закрывающимися крышками. Подобные меры предосторожности, по ее словам, позволят минимизировать поступление в готовые блюда воздуха и предотвратят быстрое начало окислительных процессов.

Ранее терапевт Полина Лепилова предупредила россиян о последствиях излишней любви к салатам с майонезом. По ее словам, регулярное злоупотребление этой популярной заправкой приводит к хроническому воспалению в организме и преждевременному старению.