Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в прозрачном платье без бюстгальтера

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис снялась в откровенном наряде без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

32-летняя актриса поделилась серией фото, на которых она запечатлена в прозрачном платье белого цвета. При этом видно, что для съемки звезда решила отказаться от бюстгальтера.

Поклонники оценили фотосессию знаменитости, о чем написали в комментариях под постом. «Богиня», «Спасибо тебе за то, что публикуешь такие прекрасные снимки», «Настоящий ангел», «Не могу насмотреться на тебя», «Очень красивая», — высказывались они.

В июне Скаут Уиллис появилась на публике в откровенном образе. Папарацци сняли актрису на мероприятии, которое было организовано для магазина нижнего белья в Лос-Анджелесе. Девушку запечатлели в черном прозрачном наряде, оформленном корсетом и укороченными кружевными штанами, сквозь которые просвечивали стринги.