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01:00, 20 июня 2023Ценности

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса появилась на публике в прозрачных штанах

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут появилась на публике в прозрачных штанах

Фото: FS / AdMedia / Globallookpress.com

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис появилась на публике в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 31-летнюю актрису в черном прозрачном наряде, составленном из корсета и укороченных кружевных штанов, сквозь которые просвечивали стринги. Кроме того, знаменитость надела кардиган ярко-розового оттенка и красные туфли с открытыми пятками на невысоких каблуках, а также взяла с собой объемную сумку.

Известно, что Уиллис посетила мероприятие, проводимое для магазина нижнего белья в Лос-Анджелесе, США.

Раннее в июне дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон в откровенном наряде вышла в свет вместе с возлюбленным. Папарацци засняли девушку в синей мини-юбке с белым принтом, которая обнажала зону бикини и часть ягодиц, а также в белой майке на тонких лямках.

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    Карина Черных
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