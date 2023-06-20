Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса появилась на публике в прозрачных штанах

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут появилась на публике в прозрачных штанах

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут Уиллис появилась на публике в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци засняли 31-летнюю актрису в черном прозрачном наряде, составленном из корсета и укороченных кружевных штанов, сквозь которые просвечивали стринги. Кроме того, знаменитость надела кардиган ярко-розового оттенка и красные туфли с открытыми пятками на невысоких каблуках, а также взяла с собой объемную сумку.

Известно, что Уиллис посетила мероприятие, проводимое для магазина нижнего белья в Лос-Анджелесе, США.

Раннее в июне дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон в откровенном наряде вышла в свет вместе с возлюбленным. Папарацци засняли девушку в синей мини-юбке с белым принтом, которая обнажала зону бикини и часть ягодиц, а также в белой майке на тонких лямках.