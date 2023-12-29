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10:50, 29 декабря 2023Силовые структуры

Полиция задержала россиянина за удар ножом охранника заправки

В Кургане полиция задержала молодого человека, пырнувшего охранника заправки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кургане полиция задержала россиянина, пырнувшего ножом охранника заправки. Об этом в пятницу, 28 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Ural Mash.

Им оказался 20-летний молодой человек, имеющий за плечами несколько сроков за различные преступления. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанному грозит до десяти лет колонии.

О ЧП на заправке возле трассы Иртыш — ЧелябинскОмск сообщалось ранее 29 декабря. Группа агрессивных подростков устроила конфликт с охранником в тамбуре заправочной станции. После чего охранник получил колющий удар ножом в живот. Изначально предполагалось, что преступник несовершеннолетний.

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      Владимир Седов
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