Полиция задержала россиянина за удар ножом охранника заправки

В Кургане полиция задержала молодого человека, пырнувшего охранника заправки

В Кургане полиция задержала россиянина, пырнувшего ножом охранника заправки. Об этом в пятницу, 28 декабря, в своем Telegram-канале сообщает издание Ural Mash.

Им оказался 20-летний молодой человек, имеющий за плечами несколько сроков за различные преступления. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Задержанному грозит до десяти лет колонии.

О ЧП на заправке возле трассы Иртыш — Челябинск — Омск сообщалось ранее 29 декабря. Группа агрессивных подростков устроила конфликт с охранником в тамбуре заправочной станции. После чего охранник получил колющий удар ножом в живот. Изначально предполагалось, что преступник несовершеннолетний.

