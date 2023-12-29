Полиция начала розыск пырнувших ножом в живот охранника подростков

Под Курганом разыскивают школьников, ранивших ножом охранника заправки

В Курганской области полиция начала розыск подозреваемых в тяжком преступлении подростков. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает Ura.ru.

По информации издания, ЧП произошло на заправке возле трассы Иртыш — Челябинск — Омск. Группа агрессивных подростков устроила конфликт с охранником в тамбуре заправочной станции. В какой-то момент один из школьников выхватил нож и пырнул им сотрудника в живот. После чего компания сбежала, а раненый мужчина остался ждать скорую помощь. Пострадавший в реанимации.

25 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подростка, ранившего друга ножом в живот.