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20:11, 25 декабря 2023Силовые структуры

Школьник пригласил друзей на дачу и ударил одного из них ножом

В Петербурге против ударившего ножом друга подростка возбудили уголовное дело

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали подростка, ранившего друга ножом в живот. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 23 декабря в гости к 16-летнему школьнику его отец привез двух друзей. Подростки решили повеселиться и раздобыли алкоголь. Во время прогулки между опьяневшими несовершеннолетними произошел конфликт. Тогда один из них сначала избил друга, а затем вонзил нож ему в живот. После этого сын хозяина дачи позвонил отцу и сообщил о случившемся.

Мужчина вызвал на место происшествия медиков, которые успели оказать подростку помощь. С сотрясением мозга и ножевым ранением его доставили в больницу. В отношении виновника ЧП возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь человека.

20 декабря сообщалось, что в Иркутской области восьмиклассник напал с ножом на 14-летнего подростка.

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      Владимир Седов
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