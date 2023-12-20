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08:44, 20 декабря 2023Силовые структуры

Ученик российской школы напал с ножом на 14-летнего подростка

В Иркутской области восьмиклассник напал с ножом на 14-летнего подростка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Иркутской области восьмиклассник напал с ножом на 14-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел 18 декабря в деревне Рубахина Нижнеудинского района. Ученик перед первым уроком подошел к ровеснику, с которым у них давний конфликт, и ударил ножом в грудь. Пострадавшего госпитализировали.

Отмечается, что нападавшего уже задержали. Он стоит на учете за уничтожение чужого имущества. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Дагестане подросток напал с ножом на девятиклассника, предложившего его сестре снять хиджаб.

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      Екатерина Кашурникова
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