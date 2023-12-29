Двое мужчин разругались в аэропорту, обматерили инвалида и попали на видео

Два пассажира American Airlines устроили скандал в аэропорту города Шарлотт

Два пассажира American Airlines устроили скандал в аэропорту города Шарлотт, штат Северная Каролина, и обматерили попутчицу-инвалида. Инцидент попал на видео, на которое обратил внимание таблоид Daily Mail.

По данным издания, мужчины ждали рейса до Форт-Лодердейла, Флорида, и разругались перед посадкой в самолет. Неясно, что стало причиной ссоры, но на опубликованном ролике видно, что один из них громко обратился к пассажирам и заявил, что авиакомпания их подставила.

«Я просто пытаюсь попасть домой к девочкам. Ты не беспокоишься о девочках? Шелби и Долли, вспомни о них», — несколько раз повторил другой мужчина. Как выяснил таблоид, во время разговора речь шла о двух собаках пассажиров.

При этом женщина в инвалидной коляске, которая должна была лететь тем же рейсом и стала свидетельницей ссоры, сделала дебоширам замечание. В ответ один из спорщиков накричал на нее матом. Не уточняется, как разрешился конфликт.

В октябре рассказывалось, что авиакомпания Emirates трижды перенесла вылет из австралийского города Перт и так разгневала пассажиров, что они устроили скандал в аэропорту.