Двое мужчин разругались в аэропорту, обматерили инвалида и попали на видео
Два пассажира American Airlines устроили скандал в аэропорту города Шарлотт, штат Северная Каролина, и обматерили попутчицу-инвалида. Инцидент попал на видео, на которое обратил внимание таблоид Daily Mail.
По данным издания, мужчины ждали рейса до Форт-Лодердейла, Флорида, и разругались перед посадкой в самолет. Неясно, что стало причиной ссоры, но на опубликованном ролике видно, что один из них громко обратился к пассажирам и заявил, что авиакомпания их подставила.
«Я просто пытаюсь попасть домой к девочкам. Ты не беспокоишься о девочках? Шелби и Долли, вспомни о них», — несколько раз повторил другой мужчина. Как выяснил таблоид, во время разговора речь шла о двух собаках пассажиров.
При этом женщина в инвалидной коляске, которая должна была лететь тем же рейсом и стала свидетельницей ссоры, сделала дебоширам замечание. В ответ один из спорщиков накричал на нее матом. Не уточняется, как разрешился конфликт.
В октябре рассказывалось, что авиакомпания Emirates трижды перенесла вылет из австралийского города Перт и так разгневала пассажиров, что они устроили скандал в аэропорту.