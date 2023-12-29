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12:01, 29 декабря 2023Путешествия

Эвакуация российских туристов через бушующую реку попала на видео

«Кубань-СПАС»: трех туристов спасли на реке Курджипс в Краснодарском крае

Трех россиян эвакуировали через бушующую реку в Краснодарском крае. Спасение туристов попало на видео, которым делится Telegram-канал «Кубань-СПАС».

Как следует из публикации, двое молодых людей и девушка отправились на прогулку в Гуамское ущелье днем 28 декабря. Они перешли реку Курджипс по навесному мосту, добрались до Монахова водопада, там передохнули и пошли обратно по другой дороге.

«Тропинка вывела к бушующей реке, стемнело, — сказано в материале. — Туристы заблудились и обратились за помощью». На место прибыли сотрудники Апшеронского аварийно-спасательного отряда. Путешественников пришлось переправлять через реку с помощью альпинистского снаряжения. После этого спасатели проводили россиян до отеля, помощь медиков им не потребовалась.

Ранее в США 30-летний турист оказался в горах во время схода лавины и упал в ущелье с 300-метровой высоты. Мужчина выжил и смог подать сигнал бедствия.

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      Мария Борисова
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