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15:41, 29 декабря 2023Россия

Глава Минздрава российского региона попал в крупное ДТП

«112»: министр здравоохранения Башкирии попал в ДТП, его госпитализировали

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин попал в крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что ЧП произошло на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Министра, его помощника и водителя служебного автомобиля госпитализировали. Еще двух человек спасти не удалось.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Причины, обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Александр Борисов устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Все произошло 13 августа на трассе Полазна — Чусовой. Борисов превысил скорость на Infinity и протаранил ехавшую впереди него Daewoo Nexia.

От удара водитель и трое пассажиров Daewoo получили переломы и ушибы.

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      Никита Абрамов
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