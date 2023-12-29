Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 29 декабря 2023Россия

Глава СПЧ заявил о возможном включении амнистии в список поручений президента

Глава СПЧ Фадеев: Путин может включить амнистию в список поручений в январе 2024
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool

После встречи президента России Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ожидается более десяти президентских поручений, в числе которых возможна и амнистия. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, его слова приводит ТАСС.

Как заявил Фадеев, при включении в список поручений президента амнистия может коснуться тех россиян, которые совершили преступления ненасильственного характера и некоторых других категорий осужденных.

«Одна из важных тем (...) — рассмотрение вопроса об объявления амнистии в отношении отдельных категорий осужденных. Мы уже видели положительную реакцию законодателей в обеих палатах парламента», — сообщил общественник. Он отметил, что включить амнистию в список поручений могут уже в январе 2024 года.

Ранее Фадеев заявлял, что в России давно не было амнистии и случае ее объявления был бы подан «гуманистический сигнал обществу». Глава СПЧ отмечал, что подобный сигнал имел бы большое значение.

В соответствии с российским уголовным законом амнистия объявляется Госдумой в отношении индивидуально не определенного круга лиц.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО. Пилот раскрыл детали боевой задачи

      Полиция начала розыск пырнувших ножом в живот охранника подростков

      Россиянам напомнили о налоговых послаблениях в 2024 году

      Крис Коламбус раскрыл секрет появления Трампа в фильме «Один дома 2»

      Курс гривны побил антирекорд

      В Совфеде назвали плюсы Европы от поражения Украины

      Постпред Ульянов предложил создать российский аналог соцсети X

      Две российские школьницы ушли из дома и пропали

      В Германии указали на неспособность Европы заменить Украине помощь США

      Названы главные доноры тяжелого вооружения для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости