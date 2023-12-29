Глава СПЧ заявил о возможном включении амнистии в список поручений президента

Глава СПЧ Фадеев: Путин может включить амнистию в список поручений в январе 2024

После встречи президента России Владимира Путина с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ожидается более десяти президентских поручений, в числе которых возможна и амнистия. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, его слова приводит ТАСС.

Как заявил Фадеев, при включении в список поручений президента амнистия может коснуться тех россиян, которые совершили преступления ненасильственного характера и некоторых других категорий осужденных.

«Одна из важных тем (...) — рассмотрение вопроса об объявления амнистии в отношении отдельных категорий осужденных. Мы уже видели положительную реакцию законодателей в обеих палатах парламента», — сообщил общественник. Он отметил, что включить амнистию в список поручений могут уже в январе 2024 года.

Ранее Фадеев заявлял, что в России давно не было амнистии и случае ее объявления был бы подан «гуманистический сигнал обществу». Глава СПЧ отмечал, что подобный сигнал имел бы большое значение.

В соответствии с российским уголовным законом амнистия объявляется Госдумой в отношении индивидуально не определенного круга лиц.